Allegiant Air hält an MD-80 Kauf fest

Allegiant Air schloss kürzlich einen Kaufvertrag über sechs MD-80 Flugzeuge von Finnair ab.

Die Bedarfs- und Linienfluggesellschaft aus Las Vegas betreibt bereits 36 MD-80 Maschinen und übernimmt nun weitere sechs Flugzeuge von Finnair. Die Linienmaschinen fliegen momentan noch bei FlyNordic, die wiederum durch Norwegian von Finnair übernommen wurde. Die ersten vier MD-80 werden in der ersten Hälfte 2009 zur Flotte von Allegiant Air stossen und die restlichen zwei Maschinen gesellen sich ein Jahr später dazu.

Allegiant Air ist eine der gesündesten Airline in den Staaten, sie ist in der Lage die Flugzeuge aus eigenen Mitteln zu bezahlen, die Unternehmung hat mehr flüssige Mittel in der Kasse als Schulden.