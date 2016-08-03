Allegiant Air bestellt Airbus A320ceo

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Die Allegiant Travel Company mit Sitz in Las Vegas, Nevada, hat einen Vertrag über den Kauf von zwölf A320ceo („current engine option“) unterzeichnet.

Die Low-Cost-Fluggesellschaft kauft damit erstmals neue Flugzeuge direkt beim Hersteller. Alle werden CFM56-Triebwerke von CFM International erhalten. Die aktuelle Flottenstrategie des Unternehmens sieht den Übergang zu einer reinen Airbus-Flotte vor. Diese wird aus Gebrauchtflugzeugen und den nun bestellten neuen A320ceo bestehen.

„Allegiant bietet Reisenden komfortable und erschwingliche Nonstop-Verbindungen, so dass sie viel leichter zu ihren bevorzugten Ferienzielen gelangen und den Aufenthalt dort genießen können“, sagte Maury Gallagher, Chairman und CEO der Allegiant Travel Company. „Die Bestellung der neuen Airbus-Jets wird unsere Umstellung auf eine reine Airbus-Flotte beschleunigen, unsere Flotte vereinfachen und unseren Fluggästen ein noch besseres Reise-Erlebnis bieten.“

„Wir sind begeistert, wenn Allegiant Airbus als seine Zukunft bezeichnet. Das Unternehmen ist sich also sicher, dass es mit unserer A320-Familie seine Gewinnziele erreicht und für zufriedene Passagiere sorgt“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Die A320-Familie bietet breitere und komfortablere 18-Zoll-Sitze, breitere Gänge für ein schnelleres Boarding und geräumigere Ablagefächer für das heutige größere Handgepäck. Low-Cost-Carrier entscheiden sich wieder und wieder für die A320-Familie, weil diese in jeder Hinsicht durch optimale Leistung besticht. Eine Airline, die ihre A320-Flotte ausbaut, hat sich für eine sichere Investition in ihre finanzielle Zukunft entschieden.“

Allegiant betreibt derzeit eine Flotte von 15 A319ceo und 16 A320ceo.

Die A320-Familie ist mit knapp 12.600 Bestellungen seit ihrer Einführung und über 7.100 ausgelieferten Flugzeugen das erfolgreichste Single-Aisle-Programm der Welt. Mehr als 400 Kunden und Betreiber weltweit haben Flugzeuge dieser Familie im Einsatz. Dank ihrer besonders breiten Kabine bieten alle Mitglieder der A320-Familie überragenden Komfort in allen Klassen sowie die 18 Zoll breiten Airbus-Sitze als Standard in der Economy Class. Die A320-Familie deckt mit Flugzeugen für 100 bis 240 Passagiere das gesamte Single-Aisle-Segment auf Inlandsverbindungen und längeren Routen mit niedrigem bis hohem Verkehrsaufkommen lückenlos ab.

Airbus Group