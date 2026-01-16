Alle Wege führen zur AERO Friedrichshafen

AERO 2025 Impressionen (Foto: Hobby Verlag AG)

Ende April findet in Friedrichshafen wieder die General Aviation Leitmesse AERO statt, die Anreise zur AERO ist bequem per Flugzeug, Bahn, Auto, Bus und Fähre möglich.

Friedrichshafen – Besucher und Aussteller der AERO 2026 (22. - 25. April 2026), der internationalen Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport, haben in diesem Jahr wieder eine größere Auswahl an Mobilitätslösungen, um nach Friedrichshafen zu kommen. Seit dem 12. Januar 2026 verbindet die Fluggesellschaft Air Uniqon den Flughafen Friedrichshafen mit Tagesrand-Linienflügen aus Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Dazu setzt sie ein modernes, 76-sitziges Turboprop-Flugzeug De Havilland Dash 8-400 ein.

Tobias Bretzel, Projektleiter AERO bei der Fairnamic GmbH, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung der neuen Linienflugverbindungen von und nach Friedrichshafen, die eine wichtige Ergänzung des bestehenden Mobilitätsangebots in die Bodenseeregion darstellen und den AERO-Besuchern eine schnelle Anreise ermöglichen.“

Zusätzlich wird es Charterangebote geben, beispielsweise einen Charterflug am Mittwoch, den 23. April 2026, aus London-Stansted nach Friedrichshafen, der am Abend des 24. April wieder zurück nach Großbritannien fliegt.

Natürlich können AERO-Besucher auch mit dem eigenen Flugzeug anreisen. Das 2024 von Verantwortlichen des Messeveranstalters Fairnamic GmbH, des Flughafens Friedrichshafen, der Flugsicherung und den Sicherheitsbehörden optimierte Slot-Buchungssystem hat sich bewährt und wird auch in diesem Jahr für die Koordinierung der an- und abreisenden Flugzeuge sorgen. Interessenten für einen An- und Abflugslot können sich ab Mitte Februar bei dem Online-Buchungssystem registrieren. Sie werden dann ab Mitte März automatisch vom System darüber informiert, dass sie die verbindlich vorgeschriebenen An- und Abflugslots für die Messezeit buchen können. Dadurch ist eine faire Verteilung der verfügbaren Slots gewährleistet.

Mit Mengen, Leutkirch und Konstanz stehen in der Region auch Ausweichflugplätze für selbstfliegende AERO-Besucher zur Verfügung. Von Konstanz kommt man mit dem Katamaran über den Bodensee schnell nach Friedrichshafen.

Die Segelfliegergruppe Markdorf e.V. ist ein langjähriger Partner der AERO und wird auch 2026 ihr Segelfluggelände Markdorf als Messeflugplatz zur Verfügung stellen. An den Messetagen (22. bis 25. April 2026) ist der rund 10 Kilometer westlich von Friedrichshafen gelegene Flugplatz in den Betriebszeiten für Ultraleichtflugzeuge (3-Achs gesteuert, Trikes und Tragschrauber) anfliegbar. E-Klasse-Flugzeuge und Motorsegler sind auf dem Gelände aber nicht zugelassen!

Messebesucher können auch per Bahn zur AERO anreisen. Verbindungen bestehen in Richtung München, Basel und Stuttgart. Vom Stadtbahnhof in Friedrichshafen fahren regelmäßig Shuttlebusse, die einen reibungslosen und schnellen Transport zum Messegelände ermöglichen. Besucher, die aus der Schweiz nach Friedrichshafen kommen, können ab Romanshorn die Fähre nehmen und in Friedrichshafen in einen der Messe-Shuttlebusse umsteigen.

Auch an die mit dem Auto anreisenden Besucher ist gedacht: Am Messegelände stehen für Besucher ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Für die AERO hat die Fairnamic GmbH mit der renommierten Agentur HMI (Hotel Management International) eine Vereinbarung getroffen, um verfügbare Zimmerkontingente in Friedrichshafen und der Region für Übernachtungsgäste gebündelt anzubieten. HMI ist offizieller Housing-Partner der AERO und bietet auf der Website https://aeroexpo.bnetwork.com Interessenten eine Übersicht der aktuellen freien Übernachtungsmöglichkeiten an, die sie direkt online buchen können.

Erstmals wird es drei kostenlose Shuttlebus-Routen zur Veranstaltung geben die Hotels von Norden ab Ravensburg, von Westen ab Überlingen und von Osten aus Lindau kommend mit verschiedenen Zwischenstopps an die AERO Friedrichshafen anbinden.

AERO Friedrichshafen