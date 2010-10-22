All Nippon darf mit United kooperieren

Nach den US Wettbewerbshütern haben nun auch die japanischen Behörden eine enge Zusammenarbeit zwischen All Nippon Airways und United Airlines genehmigt.

All Nippon Airways und United Airlines sind beides Mitglieder der Star Alliance, wo Lufthansa die Führungsrolle innehat. ANA und United ist es jetzt erlaubt ihre Flugpläne zwischen Japan und den USA besser aufeinander anzupassen und Flüge unter Codeshare Flugnummern gemeinsam anzubieten. Japan und die USA haben noch kein Open Sky Abkommen geschlossen, die Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird jedoch noch in diesem Monat erwartet.