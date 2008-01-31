All Nippon Airways (ANA) kauft 60 Boeing Jets
31.01.2008 RK
All Nippon Airways, die zweitgrösste Airline Japans, plant den Kauf von 60 Boeings im Wert von zirka 600 Milliarden Yen, umgerechnet US$5.7.Wie ein Sprecher der Fluggesellschaft mitteilte, werden die Flugzeuge im Laufe der kommenden vier Jahre erstanden, unter anderem werden 28 Boeing 737-700 und 737-800, 26 mittelgrosse 787 und fünf 777-300 in die Flotte aufgenommen. ANA erhofft sich durch den Kauf der Jets eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz und damit eine Reduktion der Kosten um 10% bis zum Geschäftsjahr 2011/12. Zur Finanzierung des Deals soll auf einen Teil der Einnahmen aus dem Verkauf von 13 Hotels an Morgan Stanley zurückgegriffen werden. Die Aktien der Firma stiegen um 2.2% auf 416 Yen. Weitere Details zum Kauf sollen folgen.