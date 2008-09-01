Alitalias Gewerkschaft will Gespräche mit der Regierung führen

Die Arbeitergewerkschaft der Alitalia will sich mit der Regierung über den Rettungsplan und die angekündigten Stellenkürzungen unterhalten.

Ende letzter Woche sollen sich die 16 italienischen Investoren darauf geeinigt haben, den rentablen Teil der Alitalia zu übernehmen und insgesamt Euro 1 Milliarde für dessen Förderung einzuschiessen. Die Beraterin Intensa Sanpaolo sagte, die Umsetzung des Planes sei von der Zustimmung der Arbeitergewerkschaften abhängig. Diese hatten bereits die Übernahme durch Air France – KLM verhindert. Arbeitsminister Maurizio Sacconi sagte, die Stellenkürzungen könnten sich auf unter 5.000 belaufen, davor war von 6.000-7.000 die Rede gewesen. Die nächsten Wochen werden für alle Beteiligten entscheidend sein.