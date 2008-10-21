Alitalia vorläufig noch liquide

Alitalia habe genug Liquidität, um den Flugbetrieb bis Anfang Dezember am Laufen zu halten, sagte der Insolvenzbeauftragte der Fluggesellschaft.

Der Beauftragte, Augusto Fantozzi, habe bei dem Treffen auch gesagt, er hoffe den Verkauf von Alitalia an die CAI Investorengruppe bis Mitte November abzuwickeln. Das berichtet eine Quelle aus Gewerk- schaftskreisen nach einem Treffen.

Alitalia flog Ende August mit Schulden in der Höhe von EUR 1,219 Milliarden (USD 1,64 Milliarden), Ende Juli waren es noch EUR 1,159 Milliarden Schulden. Ende August hatte das Unternehmen eine Liquidität von EUR 267 Millionen, weniger als die EUR 338 Millionen einen Monat zuvor.