Alitalia verdunkelt Berlusconis Aussicht

Silvio Berlusconis patriotisches Wahlversprechen zur Rettung von Alitalia wendet sich gegen ihn, da die Hoffnung auf einen schmerzfreien Notverkauf schwindet.

Während seiner Wahlwerbetour im April bezeichnete Berlusconi den Air France Verkaufsplan als beschämend. Der Verkauf wurde abgeblasen und nun steht Alitalia schlimmer da denn je. Alitalia wird vermutlich Konkurs anmelden und 40 Prozent der Stellen streichen. Berlusconi dementiert sämtliche Konkursgerüchte, den Stellenabbau kann aber selbst er nicht schönreden. „Den Premier wird ein heisser Herbst mit Streiks und Beschuss von Links und seinen eigenen Leuten erwarten, der seinen Erfolg in der Abfallkrise in Neapel überdecken wird," sagen Analysten. Die Opposition wirft Berlusconi vor, seine wahltaktischen Rhetorik habe zum Scheitern der Verhandlungen mit Air France-KLM beigetragen.

Alitalia konnte in den letzten 15 Jahren nur vier Mal Gewinn verbuchen. Bisherige Regierungen hüteten sich vor den Gewerkschaften und zogen es vor, Steuergelder in Alitalia zu pumpen, statt sie in die Pleite rutschen zu lassen.