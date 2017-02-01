Alitalia und Jordanian fliegen unter Codeshare

New Alitalia Airbus A330 (Foto: Alitalia)

Royal Jordanian Passagiere können ab dem 6. Februar Flüge zwischen Italien und Jordanien unter einem neuen Codeshare Abkommen buchen, auch die Alitalia Kunden profitieren.

Mit diesem Abkommen wird es für die Passagiere aus Jordanien möglich sein, auf dem täglichen Flug von Amman nach Rom unter Flugnummern von Royal Jordanian zu reisen. Diese Linienverbindung wird durch Alitalia ab dem 26. März 2017 angeboten. In die Codeshare Vereinbarung sind auch Anschlüsse zu folgenden Destinationen in Italien buchbar: Ancona, Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Florence, Genua, Neapel, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Turin, Triest, Verona und Venedig. Alitalia Kunden können neu die fünf wöchentlichen Royal Jordanian Flüge zwischen Rom und Amman unter Alitalia Flugnummern befliegen, weitere Verbindung von Amman aus in das Netzwerk von Royal Jordanian sind ebenfalls möglich.