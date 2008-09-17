Alitalia streicht 40 Flüge

Nach der Streikankündigung einer kleinen Gewerkschaft hat Alitalia 40 Flüge für den heutigen Tag gestrichen.

Eine kleine Gewerkschaft hatte einen vierstündigen Streik angekündigt, woraufhin die Airline für heute 40 Flüge vom Plan gestrichen hat. Davon betroffen seien überwiegend nationale und europäische Destinationen. Der vom Staat berufene Verwalter der Alitalia August Fantozzi, forderte die Gewerkschaften auf, sich bis Donnerstag mit den potentiellen Investoren zu einigen, andernfalls werde die Airline endgültig eingehen. Die italienische Regierung sowie die gefundenen Geldgeber sind bereit, rund 1 Milliarde Euro in die unrentable Alitalia zu investieren, findet jedoch keine Einigung mit den Gewerkschaftlern.