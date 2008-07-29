Alitalia sitzt vielleicht bald auf dem Trockenen

Alitalia könnte bereits Ende Jahr ohne Bargeld dastehen, wenn nicht bald eine neue Geldmittelspritze erfolgt.

Analysten der Citigroup sagten voraus, dass die kränkelnde Fluggesellschaft in diesem Jahr EUR 550 Millionen Bargeld verfeuern wird. Alitalia drohte bereits im dritten Quartal alle Gelder vernichtet zu haben, erhielt aber dank eines Notfalldarlehens der Regierung etwas Luft. „Dank dem Regierungsdarlehen von EUR 300 Millionen (Gegenstand einer Staatshilfeuntersuchung der EU) wird Alitalia bis zum Jahresende durchhalten, für 2009 wird es aber kaum reichen,“ sagte Citigroup. Die italienische Regierung, Anteilseigner über 49,9 Prozent, versucht gerade im dritten Anlauf die Fluggesellschaft zu retten. Citigroup hält eine Fusion mit einer kleineren italienischen Fluggesellschaft und das grounden überflüssiger Flugzeuge für die einzig sinnvolle Lösung. Sie schätzt, dass eine Finanzspsritze von EUR 1 Milliarde benötigt würde.