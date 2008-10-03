Alitalia prüft die Angebote

Der Verwalter der Alitalia Augusto Fantozzi meldete, es seien mehrere Interessensbekundungen an Teilen der Airline eingetroffen.

Eingabetermin war der 30. September. Nur eines der eingegangenen Angebote betreffe den Flugbetrieb, alle anderen beziehen sich auf spezifische Branchen der zahlreichen Firmen einschliesslich Alitalia Group. Die Analysten sind nun daran die Angebote zu prüfen. Währenddessen hat Ryanair bei der Europäischen Kommission eine Klage wegen illegaler Staatshilfe gegen die Italienische Regierung eingereicht. Diese soll laut Ryanair bereits zum zweiten Mal Schulden der Airline in Höhe von 2 Milliarden Euro abgeschrieben haben.