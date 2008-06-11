Alitalia meldet Normalisierung der Buchungen

Die kränkelnde Alitalia meldete, dass sich die im April stark zurückgegangenen Buchungszahlen wieder erholt hätten.

Nachdem die Übernahme durch Air France-KLM nicht zustande gekommen war, hatten die Buchungen um etwa 20% abgenommen. Die Verkehrsleistung im April fiel ebenfalls um fast 26%. Alitalia meinte aber, dass die Entscheidung, die Airline aus Milano zu entfernen und sich auf Rom zu konzentrieren, nichts mit diesem Rückgang zu tun habe, da der Verkehr auf Roms Fiumicino Airport im April um 25% und im Mai sogar um über 32% gestiegen sei. Italien hat inzwischen den dritten Versuch gestartet, die Airline zu verkaufen.