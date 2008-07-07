Alitalia könnte Kapitalspritze erhalten

Die Zeitung Corriere della Sera weiss zu berichten, dass eine Gruppe mächtiger Geschäftsleute der schwer angeschlagenen Alitalia mit 800 Millionen Euro unter die Arme greifen wollen.

Die mit der Privatisierung betraute Bank Intesa Sanpaolo kommentierte die Gerüchte über die private Finanzspritze für Alitalia nicht. Bekannt ist seit langem, dass die Sanierung von Alitalia bis zu 6000 Arbeitsplätze kosten könnte. Es wäre für alle Beteiligten beruhigend, wenn sich die italienischen Investoren zusammenraufen könnten und die Alitalia mit 800 Millionen Euro neu kapitalisieren würden und damit Raum für eine nachhaltige Sanierung schaffen könnten.