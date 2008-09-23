Alitalia gibt nicht auf!

Der Vermögensverwalter von Alitalia, Augusto Fantozzi, rief öffentlich zur Rettung von Alitalia auf.

Er bat jeden, der „das mittelfristige Fortbestehen“ der Fluggesellschaft sicherstellen könne, bis Ende September ein Angebot zu machen.

Die italienischen Behörden warnten aber davor, dass AZ noch vor diesem Termin aus Sicherheits- gründen geschlossen werden könnte. „Fantozzi muss einen glaubwürdigen Plan vorlegen, damit er die Suspendierung oder den Entzug der Fluglizenz abwenden kann,“ sagte Vito Riggio, Präsident der Zivilluftfahrtbehörde ENAC. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation bezweifelt ENAC, dass Alitalia notwendige Ersatzteile beschaffen und andere Sicherheitsmassnahmen umsetzten kann. Wird die Lizenz suspendiert, kann sie später wieder erworben werden. Ein Entzug wäre schlimmer für Alitalias Zukunft.

Zwischenzeitlich versucht Berlusconi, die potentiellen Investoren zu Neuverhandlungen mit den Gewerkschaften zu überreden.