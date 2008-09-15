Alitalia erste Annäherung gelungen

Nachdem die Geldgeber am Freitag die Verhandlungen mit den Gewerkschaftern abbrachen, nahmen sie die Diskussion am Sonntag wieder auf. Ein Teil der Arbeitsverbände unterzeichnet einen Rahmenvertrag.

Neun Gewerkschaften streiten um die Arbeitsbedingungen bei der neuen Alitalia, gestern Nacht unterzeichneten vier Arbeitgebervertretungen eine Vereinbarung mit der frischen Führung von Alitalia. Die Pilotengewerkschaft ist mit den Sanierungsmassnahmen nach wie vor nicht einverstanden. Der neue Rahmenvertrag sieht bei der Alitalia 12.500 Arbeitsplätze vor, momentan arbeiten etwa 17.000 Arbeitnehmer bei der fast bankrotten Fluggesellschaft Italiens. Ab heute Montag ist die Liquidität nicht mehr ausreichend, um alle Treibstoffkäufe zu tätigen, erste Flugstreichungen und Kündigungen sind zu erwarten.