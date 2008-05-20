Alitalia bestreitet Zahlungsschwierigkeiten

Italiens Fluggesellschaft bestreitet Gerüchte, gemäss welchen sie Schwierigkeiten mit der Bezahlung ihrer Mitarbeiter haben soll.

Antonello Soro, ein Abgeordneter der linken Mitte, hatte am Fernsehen eine diesbezügliche Bemerkung gemacht, die nun von der Airline vehement bestritten wurde. Noch wartet man auf die angekündigte Ernennung eines neuen Präsidenten für die unrentable Fluggesellschaft durch die Regierung Berlusconis. Alessandro Benetton betonte wiederholt, dass seine Familie sich über ein italienisches Angebot sehr freuen und diesem auch den Vorrang geben würde.