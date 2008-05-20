Fliegerweb logo

Alitalia bestreitet Zahlungsschwierigkeiten

20.05.2008 PSEN
CR_Ali_400x263

Italiens Fluggesellschaft bestreitet Gerüchte, gemäss welchen sie Schwierigkeiten mit der Bezahlung ihrer Mitarbeiter haben soll.

Antonello Soro, ein Abgeordneter der linken Mitte, hatte am Fernsehen eine diesbezügliche Bemerkung gemacht, die nun von der Airline vehement bestritten wurde. Noch wartet man auf die angekündigte Ernennung eines neuen Präsidenten für die unrentable Fluggesellschaft durch die Regierung Berlusconis. Alessandro Benetton betonte wiederholt, dass seine Familie sich über ein italienisches Angebot sehr freuen und diesem auch den Vorrang geben würde.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.