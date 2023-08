Alitalia Verwaltungsrat befürwortet Übernahmeangebot einstimmig

Der Verwaltungsrat gibt grünes Licht zur Übernahme der schlingernden Alitalia durch Air France KLM. Das Überleben von Alitalia scheint gesichert zu sein.

Bei dem Geschäft wandelt Air France KLM 160 Alitalia Aktien in eine Air Franc KLM Aktie, das entspricht einem Wert von 139 Millionen Euro. Die Franko Holländische Gesellschaft wird zudem 608 Millionen Euro für ausstehende Wertpapiere bezahlen. Air France KLM wird bei der Übernahme 1 Milliarde Euro in die marode Alitalia einspritzen, damit das Tagesgeschäft weitergeführt werden kann. Bevor das Geschäft unter Dach gebracht wird, will Air France KLM die Zustimmung der Gewerkschaften von Alitalia und der Regierung Italiens, zudem muss die Übernahme durch die Wettbewerbsbehörde abgesegnet werden.