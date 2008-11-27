Alitalia Übernahme verschiebt sich

Die Investorengruppe CAI wird Alitalia nicht wie angekündigt am 1. Dezember übernehmen können.

Wie die Käuferin mitteilte, kann sie den Termin zur Übernahme der Kontrolle der bankrotten Fluggesellschaft nicht einhalten. Der Betrieb werde jedoch normal weitergeführt, so die Luftfahrtbehörde. Letztere bestätigte die Verspätung Tage nachdem Augusto Fantozzi mitgeteilt hatte, sein Job als aussergewöhnlicher Vermögensverwalter sei per Ende November abgeschlossen. Die Investorengruppe sei daran, letzte administrative und technische Probleme zu lösen, welche die Betriebsaufnahme verzögern.