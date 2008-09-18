Alitalia, CAI zieht Angebot zurück

Nachdem das Ultimatum an die Gewerkschaften der Alitalia heute abgelaufen war, hat die Investorengruppe CAI ihr Angebot zur Übernahme zurückgezogen.

Bei Alitalia hatte man noch darauf gehofft, dass die Investoren auf ein von sechs Gewerkschaften vorgelegtes Gegenangebot eingehen und auf ihr Ultimatum verzichten würden. Nun muss der Finanzverwalter Augusto Fantozzi Teile der Belegschaft auf Kurzarbeit umstellen, es handelt sich dabei um 831 Piloten, 1.383 Flugbegleiter und 2.072 Mitglieder des Bodenpersonals. 34 Flieger sollen eingestellt werden.



