Alenia führt Brüchigkeitstest an 787 Höhenleitwerk durch

Alenia Aeronautica gab gestern bekannt, dass sie ihre Brüchigkeitstests am Höhenleitwerk der 787 in Neapel erfolgreich beendet haben.

Ingenieure von Boeing und Vertreter der US FAA und der EASA waren zugegen. „Frühere technische Tests hatten gezeigt, dass das Höhenleitwerk die Zulassungsbedingungen erreicht und 150 Prozent der maximalen Luftkraftbelastung während eines Fluges widersteht“ erklärte das Unternehmen. Der Stresstest war der Höhepunkt einer siebenmonatigen Testphase. Alenia wird nun noch die Materialermüdung testen, Boeing wird die Prüfung des Höhenleitwerks mit einem Vogelschlagtest abschliessen.