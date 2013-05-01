Alenia Aermacchi wird 100 Jahre alt

Vor 100 Jahren stieg Giulio Macchi unter dem Namen Società Anonima Nieuport-Macchi in den Flugzeugbau ein, die Gesellschaft firmiert heute nach 100 Jahren immer noch unter dem Namen Alenia Aermacchi.

Vor 100 Jahren begann Nieuport-Macchi in Varese mit der Lizenzproduktion von französischen Nieuport Flugzeugen. Schon bald baute die Unternehmung eigene Muster, berühmt wurde die Firma hauptsächlich durch ihren Jet Trainer Aermacchi M.B. 326, der immer weiter entwickelt wurde und heute als MB-339 immer noch produziert wird. Alenia Aermacchi beschäftigt momentan rund 12.000 Mitarbeiter und wirkt bei vielen grossen Flugzeugprogrammen als wichtiger Zulieferer.