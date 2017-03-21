Alaska und Condor kooperieren beim Meilenprogramm

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Alaska Airlines und Condor kooperieren ab sofort beim Meilenprogramm "Mileage Plan" der amerikanischen Fluggesellschaft.

Teilnehmer des Programms können dabei zusätzlich auf sämtlichen Condor-Flügen Meilen sammeln und einlösen. Eine Partnerschaft mit Alaska Airlines besteht schon seit über acht Jahren und somit schon vor dem Start der Direktflüge nach Seattle. Fluggäste aus Deutschland können bei den Anschlüssen mit Alaska Airlines weitere Meilen auf ihr Konto gutschreiben lassen. Ab Seattle und Portland verbindet Alaska Airlines Condor Fluggäste ideal mit Zielen wie Hawaii, Los Angeles, San Francisco oder dutzenden weiteren Zielen in Nordamerika.

"Mit Condor erweitern wir unser internationales Partnerportfolio und ermöglichen unseren Gästen eine noch bessere Vernetzung in die Welt. Mit ihrem Nonstopservice schafft Condor eine wichtige Verbindung nach Europa", sagt Andrew Harrison, Executive Vice President und Chief Commercial Officer, Alaska Airlines.

Mit rund 75 Flugzielen bietet Condor viele Strecken an, auf denen insbesondere amerikanische Fluggäste auf ihren Flügen nach Europa die Vorteile des Programms nutzen können. Im Sommer 2017 wird Condor 16 Städte in Nordamerika bedienen, darunter Destinationen wie Anchorage oder Fairbanks in Alaska, Las Vegas, Portland und Seattle sowie die neuen Condor Destinationen New Orleans, San Diego und Pittsburgh.

Condor Fluggäste können sich bei Mileage Plan registrieren und ab sofort an dem Programm teilnehmen. Bestehende Alaska Mileage Plan Mitglieder können sich ihre Condor Meilen ebenfalls ab sofort gutschreiben lassen und schon bald Prämien buchen.

Neben Condor nehmen viele weitere Partner aus dem Airline- und Dienstleistungsbereich am Vielfliegerprogramm von Alaska Airlines teil. Mileage Plan ergänzt bei Condor die Teilnahme am Vielfliegerprogramm "Miles & More" der Star Alliance, bei dem Fluggäste des beleibten Ferienfliegers ebenfalls Meilen sammeln und einlösen können.

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