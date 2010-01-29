Alaska schliesst sehr gut ab

Die Mutter der Alaska Airlines und Horizon Air, Alaska Air Group meldet einen Gewinn von US$121,6 Millionen für das Jahr 2009.

Gegenüber dem Vorjahr, das sie mit einem Verlust von US$135,9 Millionen abgeschlossen hat, konnte sich die Unternehmung damit stark verbessern. Die Einnahmen wuchsen um 7,2 Prozent auf US$3,4 Milliarden, während die Kosten um 18,3 Prozent auf US$3,13 Milliarden reduziert wurden. Alaska Airlines meldete einen Gewinn aus operativen Geschäften von US$228,8 Millionen. Der Gewinn vor Steuern lag bei US$183,8 Millionen. Die Anzahl transportierter Passagiere ging um 7,4 Prozent auf 15,6 Millionen zurück, begleitet von einer Abnahme des Verkehrs um 1,9 Prozent auf 18,36 Milliarden Sitzplatz Meilen. Die Kapazität wurde um 4,4 Prozent auf 23,14 Milliarden ASMs reduziert, wodurch die Auslastung um zwei Prozent verbessert werden konnte und 79,3 Prozent erreichte. Horizon Air meldete ihrerseits einen Jahresgewinn von US$40,8 Millionen bei um 10,8 Prozent kleineren Einnahmen von US$654,4 Millionen. Die Airline transportierte 6,8 Millionen Passagiere, 8,5 Prozent weniger als 2008. Die Gruppe erzielte im vierten Quartal 2009 einen Gewinn von US$24,1 Millionen.