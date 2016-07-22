Alaska präsentiert zweites Quartal

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Alaska Airlines konnte im zweiten Quartal 2016 einen Nettogewinn von 260 Millionen US Dollar einfliegen, das entspricht einem Plus von 11 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Seattle konnte den Umsatz verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um vier Prozent auf 1,494 Milliarden US Dollar steigern. Die Kostenseite verteuerte sich um ein Prozent auf 1,076 Milliarden US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines für das zweite Quartal mit 418 Millionen US Dollar an, zwölf Prozent mehr als im zweiten Quartal 2015. Das gute Resultat kann auf die gestiegenen Passagierzahlen und die gute Auslastung der Flugzeuge zurückgeführt werden.

Im ersten Halbjahr 2016 erwirtschaftete Alaska Airlines bei einem Umsatz von 2,841 Milliarden US Dollar (Plus 5 Prozent) einen Nettogewinn von 444 Millionen US Dollar (Plus 16 Prozent).