Alaska mit mehr Passagieren

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Im Berichtsmonat Dezember 2019 stiegen bei Alaska Airlines 3,071 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 9,9 Prozent.

Bei der Airline aus Seattle ist die Nachfrage gegenüber dem Vorjahresdezember um 9,4 Prozent auf 4,414 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Das Angebot wurde um 4,9 Prozent auf 5,122 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 3,6 Prozentpunkte auf solide 86,2 Prozent verbessert.

Im gesamten Berichtsjahr 2019 konnte Alaska Airlines insgesamt 35,530 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Dezember 2019 insgesamt 1,026 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 13,9 Prozent. Im letzten Jahr flogen mit Horizon insgesamt 11,203 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 9,8 Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat Dezember insgesamt 4,097 Millionen Passagiere, das waren 10,8 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Im ganzen Berichtsjahr konnte die Alaska Air Group 46,733 Millionen Passagiere befördern, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. Die Jahreskapazität lag bei 66,654 Milliarden Sitzplatzmeilen, während die Nachfrage 56,040 Milliarden Sitzplatzmeilen erreichte. Die Flugzeuge der Alaska Air Group waren im Jahr 2019 zu 84,1 Prozent voll, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozentpunkten.