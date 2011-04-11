Alaska mit kräftigem Wachstum

Im März 2011 konnte Alaska Airlines kräftig zulegen, 1,541 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 14 Prozent.

Alaska Airlines konnte im März 2011 kräftig an Marktanteilen dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 19,3 Prozent auf 1,967 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 15,3 Prozent auf 2,251 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,9 Punkte auf solide 87,4 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 595.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 5,2 Prozent entspricht.