Alaska meldet weniger Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im November 2019 konnte Alaska Airlines 2,790 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 0,8 Prozent.

Bei Alaska Airlines sank die Nachfrage gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,7 Prozent auf 3,943 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 1,9 Prozent auf 4,841 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,9 Prozentpunkte 81,5 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 914 Tausend Fluggäste, was einem Wachstum von 5,9 Prozent entspricht.

Alaska Airlines und ihre Zubringerdienste konnten im November insgesamt 3,704 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 0,8 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon 42,637 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.