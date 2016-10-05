Alaska meldet soliden September

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im September 2016 konnte Alaska Airlines kräftig zulegen, 1,911 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle ein, dies entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.

Alaska Airlines konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 6,6 Prozent auf 2,513 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 3,2 Prozent auf 2,973 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Mainline insgesamt 18,432 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte rund 800.000 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,3 Prozent. Mit Horizon Air flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres insgesamt 7,105 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Zubringer insgesamt 25,536 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.