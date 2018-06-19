Alaska meldet soliden Mai
Im Mai 2018 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,162 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.
Alaska Airlines konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 5,8 Prozent auf 4,403 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,3 Prozent auf 5,132 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent.
Die Tochter Horizon Air transportierte 880 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 8,5 Prozent entspricht.
Systemweit flogen mit der Alaska Air Group im Berichtsmonat Mai insgesamt 4,042 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent. In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America zusammengefasst.