Alaska meldet soliden Juni
Im Juni 2018 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,275 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.
Alaska Airlines konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresmai um 5,2 Prozent auf 5,199 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,4 Prozent auf 5,199 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 88,8 Prozent.
Die Tochter Horizon Air transportierte 913 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 6,5 Prozent entspricht.
Systemweit flogen mit der Alaska Air Group im Berichtsmonat Juni insgesamt 4,188 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent. In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America zusammengefasst.