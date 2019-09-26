Alaska meldet soliden August

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im August 2019 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 3,355 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresaugust stieg die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 4,688 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 3,2 Prozent auf 5,417 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 86,5 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines zusammen mit Virgin America 23,841 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 2,1 Prozent weniger als in derselben Vorjahresperiode.

Mit den Fluggesellschaften in der Alaska Air Group flogen im August 2019 insgesamt 4,348 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im August 993 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.