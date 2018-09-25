Alaska meldet soliden August

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Im August 2018 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 3,264 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresaugust stieg die Nachfrage um 2,6 Prozent auf 4,523 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 2,9 Prozent auf 5,101 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines zusammen mit Virgin America 24,352 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,4 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

Mit den Fluggesellschaften in der Alaska Air Group flogen im August 2018 insgesamt 4,195 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im August 931 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.