Alaska meldet soliden August

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im August 2016 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,192 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von sechs Prozent.

Alaska Airlines konnte im August erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresaugust stieg die Nachfrage um neun Prozent auf 3,376 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,3 Prozent auf 3,936 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,8 Prozent.

Alaska Airlines ohne ihre Tochterunternehmen und Zulieferfluggesellschaften transportierte alleine 2,303 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.

Die Tochter Horizon Air konnte bei den Passagierzahlen ebenfalls kräftig zulegen, mit ihr flogen im Berichtsmonat 889 Tausend Fluggäste, was einem Wachstum von sieben Prozent entspricht.

In den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit den beiden Airlines und ihren Zubringerdiensten 22,825 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 6,7 Prozent.