Alaska meldet mehr Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im November 2017 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 2,103 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Alaska Airlines konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 6,7 Prozent auf 2,875 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,7 Prozent auf 3,383 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte 85,0 Prozent. In den ersten 11 Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines 23,909 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 776 Tausend Fluggäste, was einem Wachstum von 1,7 Prozent entspricht.

Alaska Airlines und ihre Tochterunternehmen konnten im November insgesamt 3,628 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,5 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines, Horizon und Virgin America insgesamt 40,315 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,9 Prozent.