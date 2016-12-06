Alaska meldet mehr Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im November 2016 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 1,989 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,7 Prozent.

Alaska Airlines konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 6,3 Prozent auf 2,694 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 1,7 Prozent auf 3,141 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,7 Prozentpunkte 85,8 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 763 Tausend Fluggäste, was einem Wachstum von 7,0 Prozent entspricht.

Alaska Airlines und ihre Zubringerdienste konnten im November insgesamt 2,757 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon 31,040 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,5 Prozent.