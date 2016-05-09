Alaska meldet mehr Passagiere
09.05.2016 PS
Im Berichtsmonat April 2016 stiegen bei Alaska Airlines und ihrer Tochter Horizon Air 2,759 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozent.
Alaska Airlines konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 11,1 Prozent auf 3,039 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,4 Prozent auf 3,615 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent verbessert.