Alaska meldet Oktoberzahlen

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Oktober 2018 konnte Alaska Airlines 2,888 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Oktober leicht Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,2 Prozent auf 4,057 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 1,2 Prozent auf 4,820 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ist mit 84,2 Prozent gleich wie im Vorjahresoktober geblieben.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 29,995 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,5 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

Mit den Fluggesellschaften in der Alaska Air Group flogen im Oktober 2018 insgesamt 3,744 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Oktober 856 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Zuwachs von 12,6 Prozent.