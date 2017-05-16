Alaska meldet Aprilzahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat April 2017 stiegen bei Alaska Airlines 2,208 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.

Alaska Airlines konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 8,9 Prozent auf 2,986 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 3,425 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 87,2 Prozent.

Die Regionalen Dienste von Alaska Airlines transportierten 782 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

In der Alaska Air Group sind Alaska Airlines, Horizon Air und seit letztem Jahr Virgin America zusammengeschlossen. Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat April insgesamt 3,674 Millionen Passagiere, das waren 7,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.