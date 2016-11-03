Alaska legt im Oktober weiter zu

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Oktober 2016 stiegen bei Alaska Airlines 1,949 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Seattle konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, gegenüber dem Vorjahresoktober stieg die Nachfrage um 4,5 Prozent auf 2,591 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um zwei Prozent auf 2,591 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 84,8 Prozent.

Die Tochter Horizon Air und die übrigen regionalen Dienste von Alaska transportierten insgesamt 802 Tausend Fluggäste, was einem Wachstum von 3,9 Prozent entspricht.

Alle Airlines aus der Alaska Airlines Group konnten im Monat Oktober 2,751 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und ihren Tochter- und Unterauftragnehmern insgesamt 28,288 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.