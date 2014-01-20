Alaska kauft weitere Boeing 737 Verkehrsflugzeuge
20.01.2014 RK
Alaskas Fluggesellschaft hat den Kauf von zwei weiteren Boeing 737-900ER bekanntgeben.Alaska Airlines hat bei dem US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing zwei weitere Boeing 737-900ER Optionen in Festaufträge umgewandelt. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Wert von 192 Millionen US Dollar. Alaska Airlines wird die Boeing 737-900ER in zwei Klassen für 181 Passagiere einrichten. Alaska Airlines hat ihren Hauptsitz in Seattle und betreibt eine Flotte bestehend aus rund 133 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen und hat bei Boeing noch offene Festaufträge für 32 Boeing 737-900ER und 37 Boeing 737 MAX. Die Airline führt auch die Tochter Horizon Air, welche Bombardier Q400 betreibt.