Alaska erwartet weniger Treibstoffkosten

Alaska Airlines hat ihre Prognosen betreffend der Treibstoffkosten für das dritte Quartal nach unten angepasst.

In einem Bericht an die Börsenaufsichtsbehörde sagte Alaska Air ihre ökonomischen Treibstoffkosten für das dritte Quartal lägen bei schätzungsweise US$2,15 pro Gallone, tiefer als die noch im letzten Monat prognostizierten US$2,20. Die Einnahmen pro verfügbare Sitzmeile fielen im August um 1,8 Prozent auf 13,21 Cents. Die Airline sagte, die anfangs Juli eingeführten Gepäckgebühren würde dem Jahresgewinn rund US$70 Millionen beisteuern. Das dritte Quartal werde sowohl im Verkehr als auch bei der Preisen besser ausfallen als erwartet, gleichzeitig lägen die Kosten tiefer als vorhergesagt.

Link: Alaska Airlines

