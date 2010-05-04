Alaska erhält Aufwind

Die Aktien der Alaska Air Group haben nach der Ankündigung des Zusammenschlusses von UAL und CO an Wert gewonnen. Analisten warnen jedoch vor einer Übernahme.

Die Aktien der Airline und ihrer Regionalschwestergesellschaft Horizon Air legten 9,15 Prozent zu und erreichten mit US$45,2 ihren höchsten Wert seit 1999. Ray Niedl, ein unabhängiger Airline Analist sagt, Alaska Air könnte für American Airlines interessant werden, wenn diese sich nach Partnern umsehen würde, um gegen die zwei grössten Airlines der Welt, Delta Air Lines und United, bestehen zu können. Niedl sagte jedoch auch, er sehe keine zwingende Notwendigkeit für American, derzeit Nr. 2 der amerikanischen Airline in Bezug auf die Einnahmen, ihre Marktpräsenz zu erweitern. Alaska Air hat ihr erstes Quartal mit einem Nettogewinn abgeschlossen.