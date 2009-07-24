Alaska Airs Gewinn geht zurück

Alaska Air Group muss im zweiten Quartal einen drastischen Rückgang des Gewinns vermelden.

Die Muttergesellschaft von Alaska Airlines und Horizon Air meldete einen Quartalsgewinn von US$29,1 Millionen oder 79 Cents pro Aktie. Vor einem Jahr hatte sie in derselben Zeit einen Gewinn von US$63,1 Millionen erzielt. Ohne Special Items schnitt die Airline mit US$26,5 Millionen jedoch besser ab als im Vorjahr. Die Betriebseinnahmen sanken um 9,3 Prozent auf US$843,9 Millionen, während der Aufwand um 5,7 Prozent auf US$ 777,2 gesenkt werden konnten. Die Einnahmen pro Sitzmeile sanken um 5,9 Prozent auf 10,3 Cents, während die Kosten pro Sitzmeile ohne Treibstoff und Special Items um 9,7 Prozent auf 8,2 Cents anstiegen.

Link: Alaska Airlines