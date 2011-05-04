Alaska Airlines wächst weiter

Im April 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,470 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 12,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im April 2011 Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 18,1 Prozent auf 1,869 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 15,3 Prozent auf 2,203 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2 Punkte auf solide 84,9 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 547.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 1,7 Prozent entspricht.