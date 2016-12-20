Alaska Airlines schliesst Virgin America Übernahme ab

Alaska Airlines mit Virgin America (Foto: Alaska Airlines)

Alaska Airlines hat den Abschluss der Übernahme von Virgin America bekannt gegeben, damit entsteht die fünftgrösste Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten.

Die Übernahme von Virgin America durch Alaska Airlines wurde im April dieses Jahres bekannt gegeben und von den Aktionären der Fluggesellschaft Virgin America im Juli 2016 gutgeheissen. Alaska Airlines konnte laut eigenen Angaben eine letzte kartellrechtliche Hürde hinter sich lassen und kann für 2,6 Milliarden Dollar Virgin America übernehmen. Die Übernahme macht Alaska Airlines zur fünftgrößten Fluggesellschaft in den USA. Sie überholt damit Jet Blue Airlines. Die beiden Fluggesellschaften arbeiten nun intensiv an einer gemeinsamen Betriebslizenz, welche die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA noch erteilen muss.