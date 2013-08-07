Alaska Airlines mit soliden Verkehrszahlen

Im Juli 2013 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,924 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 8,8 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juli 2013 erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresjuli stieg die Nachfrage um 9,2 Prozent auf 2,521 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde ebenfalls um 9,2 Prozent auf 2,837 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um nur unwesentlich 0,1 Prozentpunkte auf sehr gute 88,9 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 649.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 3,9 Prozent entspricht.