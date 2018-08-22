Alaska Airlines mit soliden Julizahlen

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Juli 2018 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,415 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 6,7 Prozent auf 4,785 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,7 Prozent auf 5,420 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf hohe 88,3 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 21,088 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,9 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

Mit den Fluggesellschaften in der Alaska Air Group flogen im Juli 2018 insgesamt 4,353 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 6,9 Prozent. In den Alaska Air Group Zahlen sind die Passagiere von Alaska Airlines, Virgin America und Horizon Air enthalten.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Juli 938 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.