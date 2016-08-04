Alaska Airlines mit soliden Julizahlen

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Juli 2016 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,151 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juli erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresjuli stieg die Nachfrage um 7,4 Prozent auf 3,395 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,6 Prozent auf 3,916 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,7 Prozent.

Alaska Airlines ohne ihre Tochterunternehmen und Zulieferfluggesellschaften transportierte alleine 2,293 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Die Tochter Horizon Air konnte bei den Passagierzahlen nur leicht zulegen, mit ihr flogen im Berichtsmonat 858 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 0,4 Prozent entspricht.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit den beiden Airlines und ihren Zubringerdiensten 19,633 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 6,9 Prozent.