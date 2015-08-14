Alaska Airlines mit soliden Julizahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Juli 2015 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 3,031 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,1 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juli erneut Marktanteile dazugewinnen, gegenüber dem Vorjahresjuli stieg die Nachfrage um 6,4 Prozent auf 3,153 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 6,9 Prozent auf 3,573 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,1 Prozent.

Alaska Airlines ohne ihre Tochterunternehmen und Zuliefere transportierte alleine 2,177 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.